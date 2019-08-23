В 14 домах Смоленска отключат горячую воду
Коммунальщики выведут в ремонт участок теплосети на улице Маршала Жукова
ФОТО: из архива филиала ПАО "Квадра".
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В 14 домах Смоленска отключат горячую воду, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация». Коммунальщики выведут в ремонт участок теплосети на улице Маршала Жукова.
Сообщается, что воды не будет днем 23 августа. Вернуть ресурс коммунальщики обещают до вечера этого же дня.
Список домов, попавших в зону отключения, здесь.
Ранее городские власти отчитались о ремонте улиц. В настоящее время работы завершены на 7 объектах – улицах Соболева, Лавочкина, Свердлова, Беляева, Крупской, Ново-Московская, Колхозной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU