В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом
В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом. Видео с камеры видеонаблюдения, установленной недалеко от места трагедии, опубликовал паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. Авария произошла в 22.33 28 августа.
На кадрах видно как мужчина переходит дорогу от Заднепровского рынка в сторону церкви Николая Чудотворца. Пропустив машину, он выходит на проезжую часть, не удостоверившись, что сзади никого нет.
- Водитель скрылся с места происшествия, а пешеход, личность которого пока не удалось установить, с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.
ВИДЕО: паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. 18+
В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом.ВИДЕО: паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. 18+! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU