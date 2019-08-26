2019-08-26T11:51:04+03:00
Происшествия

В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом

Мужчину сбила машина на улице Беляева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: скриншот видео паблика «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео паблика «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом. Видео с камеры видеонаблюдения, установленной недалеко от места трагедии, опубликовал паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. Авария произошла в 22.33 28 августа.

На кадрах видно как мужчина переходит дорогу от Заднепровского рынка в сторону церкви Николая Чудотворца. Пропустив машину, он выходит на проезжую часть, не удостоверившись, что сзади никого нет.

- Водитель скрылся с места происшествия, а пешеход, личность которого пока не удалось установить, с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

ВИДЕО: паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. 18+

В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом.ВИДЕО: паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. 18+! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Реадовском парке Смоленска планируют построить папм-трек
В Вязьме готовятся к запуску нового колеса обозрения
Смолянин остался без коттеджа из-за больших долгов
Появились новые фото с колеса обозрения в Смоленске
В Смоленской области горела пилорама
Смолянин собрал уникальный вездеход на гусеничном ходу
В Смоленске могут появиться три новые улицы
В Смоленске планируют увековечить память известного футболиста
В Смоленской области отремонтируют дорогу Анастасино-Дивасы
В центре Смоленска развернули огромный триколор
В Ярцеве грабители «вскрыли» болгаркой банкомат с крупной суммой
Смоленский губернатор обсудил подготовку к учебному году
В Сафонове задержали «дядю Сережу», пристававшего к ребенку
В Смоленске сбежал 4-летний мальчик
В Смоленске из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек
В Смоленске ДТП перекрыло движение трамваев на Киселевку