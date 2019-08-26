СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-26T11:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом. Видео с камеры видеонаблюдения, установленной недалеко от места трагедии, опубликовал паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. Авария произошла в 22.33 28 августа.

На кадрах видно как мужчина переходит дорогу от Заднепровского рынка в сторону церкви Николая Чудотворца. Пропустив машину, он выходит на проезжую часть, не удостоверившись, что сзади никого нет.

- Водитель скрылся с места происшествия, а пешеход, личность которого пока не удалось установить, с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

ВИДЕО: паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. 18+

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/728035" frameborder="0"></iframe> В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом.ВИДЕО: паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. 18+! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU