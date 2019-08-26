2019-08-26T12:43:33+03:00
Происшествия

В Смоленской области на трассе в ДТП пострадал 7-летний мальчик

Машина, в которой сидел ребенок, столкнулась с иномаркой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области на трассе в ДТП пострадал 7-летний мальчик, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Машина, в которой сидел ребенок, столкнулась с иномаркой. Авария произошла около 13.30 25 августа на 332-м км автодороги «Москва-Минск» в Ярцевском районе.

- 30-летний водитель на «Мерседесе» с полуприцепом выбрал небезопасную дистанцию до впереди ехавшей «Киа» и столкнулся с корейцем, - сообщили в полиции.

Ранее в интернете опубликовали видео страшного происшествия на улице Беляева. Накануне вечером напротив Заднепровского рынка сбили мужчину. Водитель иномарки скрылся с места происшествия, а пострадавший находится в больнице. Личность его пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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