2019-08-26T13:13:52+03:00
Недвижимость

В Смоленске из-за аварии почти 3 тысячи человек остались без воды

Порыв на водопроводе обезвожил жителей Ленинского района
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске из-за аварии почти 3 тысячи человек остались без воды.В Смоленске из-за аварии почти 3 тысячи человек остались без воды.
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В Смоленске из-за аварии почти 3 тысячи человек остались без воды, сообщает СМУП «Горводоканал». Авария произошла утром 26 августа в районе дома №35 по Краснинскому шоссе.

- В настоящее время на месте порыва водопровода работают рабочие бригады предприятия. Ориентировочно, вода вернется в дома не позднее 18.00, - прокомментировали в «Горводоканале».

Сообщается, что ресурс отключен в домах №№10а,14,14а,16,18,19,20,21,22,24, 25,26,27,28 (д/с «Исток»),29,33,35,37,37а,39,40,41 по Краснинскому шоссе и в №№ 2,4 по улице Воинов-Интернационалистов.

Подвоз воды можно заказать по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее губернатор Алексей Островский расторгнул контракт с директором СМУПа Владимиром Войтовичем. Одна из причин кадрового решения - несвоевременный ремонт водопроводных труб, колодцев и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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