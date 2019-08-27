В Смоленске снесут более 400 незаконных рекламных конструкций
Губернатор посоветовал главе города активнее вести работу
ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске снесут более 400 незаконных рекламных конструкций. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора и главы города по областному центру.
Сообщается, что из них 232 объекта – большеформатные площадью 12 кв метров.
Алексей Островский попросил Андрея Борисова активизировать работу, чтобы областной центр «соответствовал своей истории и опыту».
Ранее в Смоленске на главной пешеходной улице в центре города – Октябрьской революции – за полгода демонтировали 11 незаконно установленных ларьков.
ИСТОЧНИК KP.RU