СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-27T07:29:38+03:00

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В Смоленске снесут более 400 незаконных рекламных конструкций. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора и главы города по областному центру.

Сообщается, что из них 232 объекта – большеформатные площадью 12 кв метров.

Алексей Островский попросил Андрея Борисова активизировать работу, чтобы областной центр «соответствовал своей истории и опыту».

Ранее в Смоленске на главной пешеходной улице в центре города – Октябрьской революции – за полгода демонтировали 11 незаконно установленных ларьков.

ИСТОЧНИК KP.RU