СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-27T07:47:04+03:00

Пять лет люди добиваются, чтобы к их домам сделали нормальные подходы

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В Смоленске жители Киселевки пожаловались в СКР на отсутствие дорог, сообщает пресс-служба результаты приема граждан и.о. руководителем ведомства Анатолием Ухановым.

Смоляне рассказали, что почти пять лет добиваются обустройства тротуаров, пешеходных дорожек и дороги к когда-то новым домам, в которых они сегодня проживают.

- По словам людей осенью и зимой район отрезан от внешнего мира: к людям не могут проехать скорая помощь и пожарная служба, - обращают внимание в региональном СКР. - Также есть проблемы с канализацией. Однако несмотря на многочисленные жалобы в органы власти, никаких мер для ликвидации вышеуказанных проблем не принимается.

Анатолий Уханов поручил провести проверку информации и дать оценку действиям властей.

Ранее Следственный комитет заявлял, что проверит работу скорой в Смоленской области. Жители Темкино пожаловались, что врачей приходится ждать несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU