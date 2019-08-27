В Вязьме в ДТП с мотоциклом погибла 17-летняя девушка
В Вязьме в ДТП с мотоциклом погибла 17-летняя девушка, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Подросток ехала без шлема пассажиром. Страшная авария произошла в районе 22.00 26 августа около дома №3 по улице Парижской Коммуны.
- 16-летний водитель мотоцикла «Стелс», не имея водительских прав, выехал на встречку и врезался в «Хюндай», который в тот момент поворачивал налево, - рассказали в полиции.
Девушка получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Водитель мотоцикла также госпитализирован.
Ранее на улице Беляева в Смоленске сбили пешехода, которые переходил дорогу вне зебры. Мужчина госпитализирован в больницу, водителя, сбившего человека, ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU