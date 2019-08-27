СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-27T11:05:33+03:00

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В Вязьме в ДТП с мотоциклом погибла 17-летняя девушка, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Подросток ехала без шлема пассажиром. Страшная авария произошла в районе 22.00 26 августа около дома №3 по улице Парижской Коммуны.

- 16-летний водитель мотоцикла «Стелс», не имея водительских прав, выехал на встречку и врезался в «Хюндай», который в тот момент поворачивал налево, - рассказали в полиции.

Девушка получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Водитель мотоцикла также госпитализирован.

Ранее на улице Беляева в Смоленске сбили пешехода, которые переходил дорогу вне зебры. Мужчина госпитализирован в больницу, водителя, сбившего человека, ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU