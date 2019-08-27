2019-08-27T11:05:33+03:00
Происшествия

В Вязьме в ДТП с мотоциклом погибла 17-летняя девушка

Подросток ехала без шлема пассажиром
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива издания.ФОТО: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Вязьме в ДТП с мотоциклом погибла 17-летняя девушка, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Подросток ехала без шлема пассажиром. Страшная авария произошла в районе 22.00 26 августа около дома №3 по улице Парижской Коммуны.

- 16-летний водитель мотоцикла «Стелс», не имея водительских прав, выехал на встречку и врезался в «Хюндай», который в тот момент поворачивал налево, - рассказали в полиции.

Девушка получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Водитель мотоцикла также госпитализирован.

Ранее на улице Беляева в Смоленске сбили пешехода, которые переходил дорогу вне зебры. Мужчина госпитализирован в больницу, водителя, сбившего человека, ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленском районе сгорел экскаватор-погрузчик
Глава Смоленска потребовал ускорить ремонт дорог и дворов
В Смоленске отключат горячую воду на 11 улицах
В Смоленске колесо обозрения прошло тестирование
В Смоленске жители Киселевки пожаловались в СКР на отсутствие дорог
В Смоленске снесут более 400 незаконных рекламных конструкций
В Смоленске начался ремонт заездных карманов на проспекте Гагарина
В Смоленске уволен глава комитета по транспорту
В Смоленске определена дата ночного велопарада
В Смоленске из-за аварии почти 3 тысячи человек остались без воды
В Смоленской области на трассе в ДТП пострадал 7-летний мальчик
В Реадовском парке Смоленска планируют построить папм-трек
В Вязьме готовятся к запуску нового колеса обозрения
В сети появилось видео жуткого ДТП с пешеходом
Смолянин остался без коттеджа из-за больших долгов
Появились новые фото с колеса обозрения в Смоленске
В Смоленской области горела пилорама
Смолянин собрал уникальный вездеход на гусеничном ходу
В Смоленске могут появиться три новые улицы
В Смоленске планируют увековечить память известного футболиста
В Смоленской области отремонтируют дорогу Анастасино-Дивасы
В центре Смоленска развернули огромный триколор
В Ярцеве грабители «вскрыли» болгаркой банкомат с крупной суммой
Смоленский губернатор обсудил подготовку к учебному году
В Сафонове задержали «дядю Сережу», пристававшего к ребенку
В Смоленске сбежал 4-летний мальчик
В Смоленске из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек
В Смоленске ДТП перекрыло движение трамваев на Киселевку