2019-08-28T06:43:32+03:00
Происшествия

В Смоленске полиция заинтересовалась подростком-экстремалом

Молодой человек забрался на строительный кран, выполнил опасные для жизни трюки, после чего выложил их в сеть
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео "ГТРК Смоленск".ФОТО: скриншот видео "ГТРК Смоленск".
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В Смоленске полиция заинтересовалась подростком-экстремалом, сообщает «ГТРК Смоленск». Молодой человек проник на стройку, забрался на башенный кран, выполнил опасные для жизни трюки, после чего выложил их в сеть.

На фото видно, как любитель экстрима висит на огромной высоте без страховки, зацепившись ногами за металлические конструкции, и смотрит на камеру.

Замначальника пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья Ивако сообщила, что следователи проверят каким образом подросток проник на строительную площадку и есть ли парню 18 лет.

- В дальнейшем будет принято процессуальное решение, - сообщила собеседник издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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