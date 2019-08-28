2019-08-28T07:11:40+03:00
Происшествия

Жителя Ярцева будут судить за найденный на улице телефон

Мужчина нашел гаджет и не предпринял попытки его вернуть
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Жителя Ярцева будут судить за найденный на улице телефон, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина нашел гаджет и не предпринял попытки его вернуть.

- Устройство жительница Смоленска обронила на одной из улиц и сообщила об этом в полицию. Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого в краже и доставили в полицию. Мобильный телефон 19-летний ранее судимый мужчина планировал оставить себе. Устройство возвращено владелице, - рассказали в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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