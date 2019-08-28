Жителя Ярцева будут судить за найденный на улице телефон
Жителя Ярцева будут судить за найденный на улице телефон, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина нашел гаджет и не предпринял попытки его вернуть.
- Устройство жительница Смоленска обронила на одной из улиц и сообщила об этом в полицию. Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого в краже и доставили в полицию. Мобильный телефон 19-летний ранее судимый мужчина планировал оставить себе. Устройство возвращено владелице, - рассказали в полиции.
Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее из храма в Вязьме украли ящик для пожертвований. Добычей вора стали 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU