СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-28T09:38:45+03:00

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Смолянин Максим Колюшенков выпустил ролик о путешествии на Северный полюс. 6-минутный мини-отчет опубликован на Youtube.

Молодой человек остался в восторге от 10-ти дневного путешествия, в ходе которого он любовался красотами Арктики, увидел белых медведей и моржей, достигая вершины Земли.

Напомним, Максиму выпала честь стать участником путешествия за его активный интерес к атомной энергетике – парень активно участвовал в образовательных проектах и конкурсах. А недавно за победу в передаче «Умники и Умницы» и вовсе стал студентом МГИМО, выбрав физический факультет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/728542" frameborder="0"></iframe> Смолянин выпустил ролик о путешествии на Северный полюс.ВИДЕО: Максим КОЛЮШЕНКОВ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU