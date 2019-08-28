2019-08-28T09:38:45+03:00
Общество

Смолянин выпустил ролик о путешествии на Северный полюс

Максим Колюшенков 10 дней любовался красотами Арктики
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Смолянин Максим Колюшенков выпустил ролик о путешествии на Северный полюс. 6-минутный мини-отчет опубликован на Youtube.

Молодой человек остался в восторге от 10-ти дневного путешествия, в ходе которого он любовался красотами Арктики, увидел белых медведей и моржей, достигая вершины Земли.

Напомним, Максиму выпала честь стать участником путешествия за его активный интерес к атомной энергетике – парень активно участвовал в образовательных проектах и конкурсах. А недавно за победу в передаче «Умники и Умницы» и вовсе стал студентом МГИМО, выбрав физический факультет.

Смолянин выпустил ролик о путешествии на Северный полюс.ВИДЕО: Максим КОЛЮШЕНКОВ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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