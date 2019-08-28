Смолянин выпустил ролик о путешествии на Северный полюс
Смолянин Максим Колюшенков выпустил ролик о путешествии на Северный полюс. 6-минутный мини-отчет опубликован на Youtube.
Молодой человек остался в восторге от 10-ти дневного путешествия, в ходе которого он любовался красотами Арктики, увидел белых медведей и моржей, достигая вершины Земли.
Напомним, Максиму выпала честь стать участником путешествия за его активный интерес к атомной энергетике – парень активно участвовал в образовательных проектах и конкурсах. А недавно за победу в передаче «Умники и Умницы» и вовсе стал студентом МГИМО, выбрав физический факультет.
Смолянин выпустил ролик о путешествии на Северный полюс.ВИДЕО: Максим КОЛЮШЕНКОВ.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU