СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-28T12:00:40+03:00

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Смоленский губернатор оценил реконструкцию сквера в Ярцеве, которая прошла в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба обладминистрации. Увидев место отдыха местных жителей во время своей рабочей поездки Алексей Островский, остался доволен проведенной работой. На аллее появилась новая брусчатка, выровнены бордюры, установлены скамейки и урны, а также дополнительные фонари.

- Сквер стал очень популярным местом отдыха среди ярцевчан. Мы проводим здесь различные культурно-массовые мероприятия, перед Новым годом устанавливаем и украшаем елку. Горожане очень довольны, особенно когда вспоминают, как этот сквер выглядел до благоустройства, - сказал глава Ярцевского района Владимир Макаров.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о начале ремонта двух скверов в областном центре - на переулке Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до пересечения с ул. Зои Космодемьянской) и бульваре «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»).

А 2018 году по программе отремонтированы площадка около ЦУМа, сквер на Кутузова и парк 1100-летия Смоленска. Весной 2019 года рабочие провели повторный ремонт в сквере на Покровке. После зимы местами обвалилась штукатурка на стеле под самолетом, были претензии по озеленению и укладке плитки.

ИСТОЧНИК KP.RU