СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-28T14:26:54+03:00

В 2019 году зарегистрировано 50 случаев, когда кто-то пытался решить свой вопрос за деньги

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Стала известна средняя сумма взятки на Смоленщине. По словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Александра Мягкова, по итогам 6 месяцев она составила 118,5 тысяч рублей. По сравнению с первыми двумя месяцами 2019 года она стала меньше на 45,5 тысяч рублей. Всего в 2019 году зарегистрировано 50 случаев, когда кто-то пытался решить свой вопрос за деньги. К уголовной ответственности привлечены 35 человек.

Ранее озвучивался средний чек по России – он в три раза выше – жители столицы решают «вопросы» за 430 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU