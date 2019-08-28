2019-08-28T14:26:54+03:00
Происшествия

Стала известна средняя сумма взятки на Смоленщине

В 2019 году зарегистрировано 50 случаев, когда кто-то пытался решить свой вопрос за деньги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Стала известна средняя сумма взятки на Смоленщине. По словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Александра Мягкова, по итогам 6 месяцев она составила 118,5 тысяч рублей. По сравнению с первыми двумя месяцами 2019 года она стала меньше на 45,5 тысяч рублей. Всего в 2019 году зарегистрировано 50 случаев, когда кто-то пытался решить свой вопрос за деньги. К уголовной ответственности привлечены 35 человек.

Ранее озвучивался средний чек по России – он в три раза выше – жители столицы решают «вопросы» за 430 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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