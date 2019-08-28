2019-08-28T15:25:28+03:00
Общество

В Смоленске планируют построить три новых детских сада

Учреждения запланированы в рамках нацпроекта «Демография»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске планируют построить три новых детских сада, сообщает пресс-служба обладминистрации. Известно, что один из них появится в микрорайоне Королевка, места под два других пока не определены. Каждый сможет принять 150 детей.

Что касается учреждения, которое в настоящее время возводится на Королевке, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2 декабря.

- Мы надеемся завершить эти процедуры раньше. С этой целью активизируем работу с застройщиком, - сообщила вице-губернатор Полина Хомайко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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