СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-28T15:25:28+03:00

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В Смоленске планируют построить три новых детских сада, сообщает пресс-служба обладминистрации. Известно, что один из них появится в микрорайоне Королевка, места под два других пока не определены. Каждый сможет принять 150 детей.

Что касается учреждения, которое в настоящее время возводится на Королевке, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2 декабря.

- Мы надеемся завершить эти процедуры раньше. С этой целью активизируем работу с застройщиком, - сообщила вице-губернатор Полина Хомайко.

ИСТОЧНИК KP.RU