СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-28T17:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области с пасеки украли пчел, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Насекомых в домиках вывезли ночью в одной из деревень в Вяземском районе. По словам полицейских, пропажу трех ульев хозяйка пасеки обнаружила утром.

- Изучив место преступления и опросив свидетелей, под подозрение стражей порядка попал ранее судимый мужчина 1974 года рождения, - рассказали в полиции. - В отделе задержанный признался в краже и рассказал, что хотел установить улья у себя на участке, но при транспортировке насекомые погибли и тогда он решил сжечь улики.

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в другом районе Смоленской области грабители «вскрыли» болгаркой банкомат с крупной суммой денег. Стальное хранилище разрезали на части.

ИСТОЧНИК KP.RU