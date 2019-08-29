СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-29T07:01:59+03:00

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2 сентября в смоленских музеях пройдут дни открытых дверей, сообщает пресс-служба обладминистрации. 12 учреждений распахнут свои двери, чтобы школьники всех возрастов узнали историю своей страны и приняли участие в различных мероприятиях, которые помогут усвоить услышанный материал.

- Подобные акции проводятся каждый год. Но 2019-й стал особенным: в год 75-летия Великой Победы особое внимание уделят героической истории Смоленщины в годы Великой Отечественной войны, - отмечают в администрации.

Вход в музеи свободный, школьникам предстоит заплатить лишь 50 рублей за экскурсионное обслуживание. Список доступных для посещения музеев и программа доступны на сайте музея-заповедника. Внимание! На экскурсии в некоторые учреждение необходимо подать заявку заранее. 3+

А 1 сентября на массовом поле ЦПКиО пройдут показательные выступления МЧС. Спасатели познакомят со своей профессией, покажут вооружение и продемонстрируют навыки, которыми должен обладать работник службы.

ИСТОЧНИК KP.RU