СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-29T07:26:47+03:00

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В Смоленске пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Смоленщина», сообщает пресс-служба обладминистрации. Участников ждут интересные конкурсы и презентация рецептов местной кухни: желающие смогут приготовить блюдо, которое впоследствии на вкус и внешний вид оценит жюри.

Также в рамках фестиваля пройдет презентация путеводителя. На страницах издания расписаны рецепты блюд, которые составители сборника продегустировали, путешествуя по региону, а также места, где можно их попробовать.

Мероприятие пройдет 21 августа на базе центра народного творчества. Начало в 12.00. 0+

Ранее в Смоленске отметят начало учебного года. 1 сентября на массовом поле акцию проведут сотрудники МЧС, а 2-го – перед школьниками двери распахнут музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU