В Смоленской области сгорел продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-29T07:41:34+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленской области сгорел частный продуктовый магазин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около 05.15 29 августа в деревне Мальцево Сафоновского района. На борьбу с огнем выезжали шесть спасателей из 44-й пожарной части.

- В результате пожара пострадавших нет, повреждена кровля, магазин выгорел изнутри, - сообщает МЧС.

Точная причина пожара пока не установлена.

Ранее в центре Смоленска сгорела иномарка. Поврежден двигатель и салон машины. Также по области прокатилась волна пожаров с участием сельхозтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU