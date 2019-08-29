В Смоленской области сгорел продуктовый магазин
Специалисты выясняют причину пожара
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области сгорел частный продуктовый магазин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около 05.15 29 августа в деревне Мальцево Сафоновского района. На борьбу с огнем выезжали шесть спасателей из 44-й пожарной части.
- В результате пожара пострадавших нет, повреждена кровля, магазин выгорел изнутри, - сообщает МЧС.
Точная причина пожара пока не установлена.
Ранее в центре Смоленска сгорела иномарка. Поврежден двигатель и салон машины. Также по области прокатилась волна пожаров с участием сельхозтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU