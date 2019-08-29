СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-29T08:20:04+03:00

Память о легендарном враче хранит здание роддома 1-й клинической больницы на Покровке, где работал профессор

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В Смоленске установили памятную доску доктору Иваняну, сообщает телеканал «ГТРК Смоленск». Память о легендарном враче хранит здание роддома 1-й клинической больницы на Покровке, где работал профессор. Накануне там прошло торжественное открытие мемориальной доски с возложением цветов.

Известный врач-гинеколог скончался 2 июня 2017 года на 73-ем году жизни после продолжительной болезни. Всю свою жизнь он посвятил развитию отечественной медицины, помог появиться на свет тысячам детей и спас не меньшее количество человеческих жизней.

Решение об установке доски было принято ранее депутатами горсовета.

В настоящее время в Смоленске планируют увековечить память известного футболиста. Мемориальная доска Сергею Филиппенкову может появиться на здании школы №17.

ИСТОЧНИК KP.RU