В Смоленске установили памятную доску доктору Иваняну
В Смоленске установили памятную доску доктору Иваняну, сообщает телеканал «ГТРК Смоленск». Память о легендарном враче хранит здание роддома 1-й клинической больницы на Покровке, где работал профессор. Накануне там прошло торжественное открытие мемориальной доски с возложением цветов.
Известный врач-гинеколог скончался 2 июня 2017 года на 73-ем году жизни после продолжительной болезни. Всю свою жизнь он посвятил развитию отечественной медицины, помог появиться на свет тысячам детей и спас не меньшее количество человеческих жизней.
Решение об установке доски было принято ранее депутатами горсовета.
В настоящее время в Смоленске планируют увековечить память известного футболиста. Мемориальная доска Сергею Филиппенкову может появиться на здании школы №17.
ИСТОЧНИК KP.RU