В Смоленском районе обрушился новый дом

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-29T09:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Высокое Смоленского района обрушился новый дом, сообщает профильное строительное издание «Форвита». Дорогой коттедж рухнул на глазах хозяйки и рабочих, которые находились на стройплощадке. Причиной ЧП стали работы по защите цокольного этажа от возможного подтопления в период дождей, которые проводил знакомый собственника «по дешевке» без обследования конструкций, пишет издание.

Сообщается, что под домом был сделан подкоп на полметра ниже его основания. Одна из стен не выдержала нагрузки и дала трещину, а затем и вовсе сложилась как карточный домик. Только чудом находившиеся на объекте рабочие и сама хозяйка не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU