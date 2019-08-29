2019-08-29T09:32:15+03:00
Происшествия

В Смоленском районе обрушился новый дом

Стена дорогого коттеджа рухнула после сдачи объекта под ключ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: издание «Форвита».ФОТО: издание «Форвита».
Изменить размер текста:

В деревне Высокое Смоленского района обрушился новый дом, сообщает профильное строительное издание «Форвита». Дорогой коттедж рухнул на глазах хозяйки и рабочих, которые находились на стройплощадке. Причиной ЧП стали работы по защите цокольного этажа от возможного подтопления в период дождей, которые проводил знакомый собственника «по дешевке» без обследования конструкций, пишет издание.

Сообщается, что под домом был сделан подкоп на полметра ниже его основания. Одна из стен не выдержала нагрузки и дала трещину, а затем и вовсе сложилась как карточный домик. Только чудом находившиеся на объекте рабочие и сама хозяйка не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
50 детей покусали клещи в Смоленской области
В Смоленске установили памятную доску доктору Иваняну
В Смоленской области сгорел продуктовый магазин
В Смоленске пройдет гастрономический фестиваль
2 сентября в смоленских музеях пройдут дни открытых дверей
Девять смолян получили машины после несчастных случаев на работе
В Смоленской области с пасеки украли пчел
В Смоленске планируют построить три новых детских сада
Стала известна средняя сумма взятки на Смоленщине
Смоленский губернатор оценил реконструкцию сквера в Ярцеве
Ночью в центре Смоленска сгорела иномарка
Смолянин выпустил ролик о путешествии на Северный полюс
Смоленский губернатор поручил благоустроить улицу 25 Сентября
Жителя Ярцева будут судить за найденный на улице телефон
В Смоленске полиция заинтересовалась подростком-экстремалом
В прокуратуре Смоленской области меняется руководитель
В Смоленске центры соцобслуживания получили новые машины
В Смоленске 1 сентября пройдут показательные выступления МЧС
В Смоленской области отремонтируют дорогу Рудня-Любавичи-Волково
В Смоленском районе сгорел экскаватор-погрузчик
В Вязьме в ДТП с мотоциклом погибла 17-летняя девушка
Глава Смоленска потребовал ускорить ремонт дорог и дворов
В Смоленске отключат горячую воду на 11 улицах
В Смоленске колесо обозрения прошло тестирование
В Смоленске жители Киселевки пожаловались в СКР на отсутствие дорог
В Смоленске снесут более 400 незаконных рекламных конструкций
В Смоленске начался ремонт заездных карманов на проспекте Гагарина
В Смоленске уволен глава комитета по транспорту