2019-08-29T10:59:19+03:00
Общество

50 детей покусали клещи в Смоленской области

С начала года жертвами кровопийц стали 2810 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленской области клещи покусали 50 детей, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. Также жертвами кровопийц по данным на 22 августа стали 125 взрослых. Всего с начала года за медпомощью после укуса клеща обратились 2810 человек.

Между тем, как отмечают в ведомстве, в регионе продолжают проводить акарицидную обработку территорий. Ранее в областном центре профилактика проведена в парках «Соловьиная роща» и Реадовке.

Сотрудники Роспотребнадзора убедительно просят смолян обрабатывать одежду репеллентами при походе в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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