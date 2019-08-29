50 детей покусали клещи в Смоленской области
С начала года жертвами кровопийц стали 2810 человек
ФОТО: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:
В Смоленской области клещи покусали 50 детей, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. Также жертвами кровопийц по данным на 22 августа стали 125 взрослых. Всего с начала года за медпомощью после укуса клеща обратились 2810 человек.
Между тем, как отмечают в ведомстве, в регионе продолжают проводить акарицидную обработку территорий. Ранее в областном центре профилактика проведена в парках «Соловьиная роща» и Реадовке.
Сотрудники Роспотребнадзора убедительно просят смолян обрабатывать одежду репеллентами при походе в лес.
ИСТОЧНИК KP.RU