В Смоленске СКР проверит информацию о травмировании детей в лагере
В Смоленске следователи проверят информацию о травмировании детей в лагере «Юный ленинец», рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. В настоящее время изучаются обстоятельства случившегося.
- Сотрудники спортивно-оздоровительного учреждения, расположенного в п. Нижняя Дубровенка, используя пейнтбольные ружья, причинили телесные повреждения нескольким несовершеннолетний детям, - сообщили в ведомстве.
В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям руководства детского лагеря, которое не приняло мер для пресечения противоправных действий сотрудников.
«Юный ленинец» не первый раз в этом году привлекал внимание правоохрательных органов и регионального Роспотребнадзора. Ранее в сети были опубликованы снимки, свидетельствующие о неблагополучной обстановке в учреждении – мусоре, холоде и антисанитарии.
ИСТОЧНИК KP.RU