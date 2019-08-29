В Смоленске СКР проверит информацию о травмировании детей в лагере

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-29T12:15:19+03:00

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В Смоленске следователи проверят информацию о травмировании детей в лагере «Юный ленинец», рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. В настоящее время изучаются обстоятельства случившегося.

- Сотрудники спортивно-оздоровительного учреждения, расположенного в п. Нижняя Дубровенка, используя пейнтбольные ружья, причинили телесные повреждения нескольким несовершеннолетний детям, - сообщили в ведомстве.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям руководства детского лагеря, которое не приняло мер для пресечения противоправных действий сотрудников.

«Юный ленинец» не первый раз в этом году привлекал внимание правоохрательных органов и регионального Роспотребнадзора. Ранее в сети были опубликованы снимки, свидетельствующие о неблагополучной обстановке в учреждении – мусоре, холоде и антисанитарии.

ИСТОЧНИК KP.RU