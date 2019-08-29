Двое смолян ночью разобрали чужую машину и продали по частям

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-29T14:29:09+03:00

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Двое смолян ночью разобрали чужую машину в гараже и продали по частям, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. О краже деталей сообщил хозяин иномарки.

Владелец авто пояснил, что оставил своего железного коня на ночь в гараже, а утром увидел транспортное без фар, крышки багажника, приборной панели и др. комплектующих.

- Изучив данные с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, полицейские задержали двух подозреваемых. Задержанные 20-летний и 19-летний жители областного центра во всем признались и сообщили, что украденные запчасти успели продать, - прокомментировали в УМВД.

Подозреваемым грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала еще об одном ночном преступлении: в Смоленской области с пасеки украли ульи с пчелами. Позднее выяснилось, что при транспортировке насекомые погибли и тогда похититель решил их поджечь, чтобы замести следы.

ИСТОЧНИК KP.RU