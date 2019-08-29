Двое смолян ночью разобрали чужую машину и продали по частям
Двое смолян ночью разобрали чужую машину в гараже и продали по частям, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. О краже деталей сообщил хозяин иномарки.
Владелец авто пояснил, что оставил своего железного коня на ночь в гараже, а утром увидел транспортное без фар, крышки багажника, приборной панели и др. комплектующих.
- Изучив данные с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, полицейские задержали двух подозреваемых. Задержанные 20-летний и 19-летний жители областного центра во всем признались и сообщили, что украденные запчасти успели продать, - прокомментировали в УМВД.
Подозреваемым грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала еще об одном ночном преступлении: в Смоленской области с пасеки украли ульи с пчелами. Позднее выяснилось, что при транспортировке насекомые погибли и тогда похититель решил их поджечь, чтобы замести следы.
ИСТОЧНИК KP.RU