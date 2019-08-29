СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-29T16:57:58+03:00

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В Смоленской области сельские учителя получат премии, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на встречу Алексея Островского и заслуженного учителя России Валентины Грищенковой, которая на протяжении почти полувека преподавала математику в школах Смоленского района. Во время чаепития глава региона пообщался с педагогом на темы, касающиеся проблем и достижений в сфере образования. Во время разговора зашла речь о введении новой поощрительной премии учителям, работающих в сельской местности. - Сельские учителя действительно находятся в более сложных условиях, чем их городские коллеги. В связи с этим, я дал поручение о введении со следующего года новой поощрительной премии лучшим сельским учителям, которых мы ежегодно будем определять. Для педагогов это станет дополнительным стимулом в работе и материальной поддержкой, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU