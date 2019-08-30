В Смоленске маршрутка и автобус попали в ДТП у остановки
Пассажирский транспорт не смог разъехаться на свободном от транспорта месте
ФОТО: ВК.
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В Смоленске маршрутка и автобус попали в ДТП у остановки на площади Желябова, сообщает паблик «Смоленский транспорт». Авария произошла вечером 29 августа. Пассажирский транспорт не смог разъехаться на свободном от машин месте. Обе машины получили незначительные механические повреждения. О пострадавших ничего не сообщается.
Ранее в Вязьме в ДТП с мотоциклом погибла 17-летняя девушка. Подросток ехала без шлема пассажиром.
ИСТОЧНИК KP.RU