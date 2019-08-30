2019-08-30T06:34:39+03:00
Происшествия

В Смоленске маршрутка и автобус попали в ДТП у остановки

Пассажирский транспорт не смог разъехаться на свободном от транспорта месте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВК.ФОТО: ВК.
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В Смоленске маршрутка и автобус попали в ДТП у остановки на площади Желябова, сообщает паблик «Смоленский транспорт». Авария произошла вечером 29 августа. Пассажирский транспорт не смог разъехаться на свободном от машин месте. Обе машины получили незначительные механические повреждения. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее в Вязьме в ДТП с мотоциклом погибла 17-летняя девушка. Подросток ехала без шлема пассажиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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