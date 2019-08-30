2019-08-30T08:10:19+03:00
Общество

В Смоленской области благоустроят на треть больше дворов

Освободившиеся средства направят на обновление 167 территорий вместо 115
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленской области благоустроят на треть больше дворов, сообщает пресс-служба обладминистрации итоги совещания губернатора Алексея Островского и заместителя Руслана Черных. Обновлены будут 167 территорий вместо 115.

- Первоначально у нас было запланировано благоустройство 115 дворовых территорий и 36 общественных пространств. Но позднее была создана комиссия по приемке работ, а также организована их фото- и видеофиксация. Все это с учетом контроля смет дало определенные результаты. В прошлом году, во время работы предшественника Андрея Александровича (Борисова), было отмечено нецелевое использование бюджетных средств, работы вовремя не сдавались. В этом же году за счет усиленного контроля, а также высвободившихся средств мы благоустроим практически на треть больше дворовых территорий, чем планировали – 167 вместо 115.

ИСТОЧНИК KP.RU

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