2019-08-30T09:40:05+03:00
Общество

В Смоленском Поозерье зверь, напугавший людей, попал в фотоловушку

Рыжий лис пришел полакомиться рыбой, оставленной сотрудниками нацпарка в качестве приманки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео паблика «Живая природа» ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео паблика «Живая природа» ВКонтакте.
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В Смоленском Поозерье зверь, напугавший людей, попал в фотоловушку. Видео с участием маленького рыжего лисенка опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте. На кадрах видно, как ловкий зверек хватает рыбу, оставленную сотрудниками нацпарка в качестве приманки.

- Бывшие поля уже так заросли берёзами, что образовались настоящие рощи совсем рядом с крайним улицами. Люди там собирают грибы. Вдруг они стали замечать присутствие какого-то дикого животного. Испугались, что это может быть медведь и попросили установить фотоловушку, - прокомментировал автор видео.

Ранее в фотоловушку в «Смоленском Поозерье» попал любопытный медведь - косолапый заинтересовался коробкой, которую люди оставили в лесу.

В Смоленском Поозерье зверь, напугавший людей, попал в фотоловушку.ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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