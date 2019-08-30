В Смоленском Поозерье зверь, напугавший людей, попал в фотоловушку
В Смоленском Поозерье зверь, напугавший людей, попал в фотоловушку. Видео с участием маленького рыжего лисенка опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте. На кадрах видно, как ловкий зверек хватает рыбу, оставленную сотрудниками нацпарка в качестве приманки.
- Бывшие поля уже так заросли берёзами, что образовались настоящие рощи совсем рядом с крайним улицами. Люди там собирают грибы. Вдруг они стали замечать присутствие какого-то дикого животного. Испугались, что это может быть медведь и попросили установить фотоловушку, - прокомментировал автор видео.
Ранее в фотоловушку в «Смоленском Поозерье» попал любопытный медведь - косолапый заинтересовался коробкой, которую люди оставили в лесу.
В Смоленском Поозерье зверь, напугавший людей, попал в фотоловушку.ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU