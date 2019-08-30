В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник»
В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник», сообщают читатели «Комсомольская правда» – Смоленск». Днем 30 августа рабочие обновляли полуразрушенную плитку с торца здания.
В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Ранее на недостатки площадки перед зданием обратил внимание губернатор Алексей Островский. В середине июня глава региона посетил кинотеатр и указал на разрушающееся крыльцо.
Напомним, с 7 по 11 сентября в кинотеатре пройдут показы фильмов в рамках фестиваля «Золотой Феникс». А после серую стену с торца здания будут разрисовывать профессиональные художники в рамках стрит-арт фестиваля «Meeting of Styles». Что будет изображено пока держится в секрете.
ИСТОЧНИК KP.RU