2019-08-30T16:52:57+03:00
Общество

В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник»

Рабочие обновляют полуразрушенную плитку с торца здания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник».В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник», сообщают читатели «Комсомольская правда» – Смоленск». Днем 30 августа рабочие обновляли полуразрушенную плитку с торца здания.

В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске приступили к ремонту площадки перед кинотеатром «Современник».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Ранее на недостатки площадки перед зданием обратил внимание губернатор Алексей Островский. В середине июня глава региона посетил кинотеатр и указал на разрушающееся крыльцо.

Напомним, с 7 по 11 сентября в кинотеатре пройдут показы фильмов в рамках фестиваля «Золотой Феникс». А после серую стену с торца здания будут разрисовывать профессиональные художники в рамках стрит-арт фестиваля «Meeting of Styles». Что будет изображено пока держится в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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