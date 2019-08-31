День города в Смоленске отметят 21 сентября

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-31T09:39:20+03:00

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День города в Смоленске и освобождение от фашистских захватчиков, который традиционно празднуют в регионе 25 сентября, отметят 21-го числа, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Основные мероприятия пройдут в выходной день.

На основных площадках – центральном парке, площадке перед памятником А. Твардовскому и В. Теркину и в районах на территориях перед Домами культуры – пройдут театрализованные представления, перед гостями выступят творческие коллективы. Также в городе состоятся ярмарки и тематические мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения Смоленска.

25 сентября состоятся митинг в Сквере памяти героев и торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны.

Также в администрации отмечают, что в регионе уже приступили к благоустройству воинских захоронений. А 2 сентября в регионе пройдет традиционная акция «День доброхотов». Областная акция объединяет волонтеров нашего региона, всех тех, кто готов делом доказать, что память о павших за Родину жива в сердцах потомков. Принять участие в ней могут все желающие.

Ранее в Смоленске сняли документальный фильм о подвиге ветеранов в ВОВ. Проект получил высокую оценку военно-научного сообщества.

Также защитники Родины попросили Алексея Островского организовать бесплатный проезд в маршрутках.

ИСТОЧНИК KP.RU