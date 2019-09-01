В озере и реке в Смоленской области массово гибнет рыба

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-01T09:20:05+03:00

Местные жители бьют тревогу: мор продолжается четвертый день

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В озере и реке Каспля в Смоленской области массово гибнет рыба, сообщают местные жители в соцсетях. Люди бьют тревогу: мор продолжается четвертый день.

- В озере Каспля вообще жуткие масштабы катастрофы, такого не помнят местные, - пишут люди.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно как разнокалиберные особи, всплывают на поверхность водоема. О причинах случившегося пока не сообщается. В настоящее время специалисты взяли пробы воды.

Ранее следователи СКР возбудили уголовное дело по факту загрязнения воды в реках Гагаринского района. Напомним, весной 2019 года в Гжати и Овсянке умерла рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU