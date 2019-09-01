2019-09-01T09:38:16+03:00
Происшествия

На трассе М1 в страшном ДТП под Вязьмой погибла женщина

Иномарка перелетела через отбойник, слетела в овраг и перевернулась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.
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На трассе М1 в страшном ДТП под Вязьмой погибла женщина-пассажир, сообщает пресс-служба регионального УМВД. ДТП произошло около 10 утра 31 августа в Вяземском районе.

На дороге встретились «Рено Логан» и «Субару». После удара «Рено» перелетела через отбойник, слетела в овраг и перевернулась. Пассажирка машины погибла, а водитель иномарки - 1964 года рождения и второй пассажир - девочка-подросток 2003 года рождения получили травмы.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Смоленской области в ДТП с грузовиком погибла 9-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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