СЕГОДНЯ 06:43 2019-09-02T06:43:01+03:00

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Смоленск посетил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщает пресс-служба обладминистрации. Почетный гость из Беларуси посетил ряд спортивных объектов и принял участие в открытии новой кафедры СГАФКСТ - кафедры современного пятиборья (вид многоборья, включающий пять спортивных дисциплин: фехтование на шпагах, плавание, езда на лошади с преодолением преград, пулевая стрельба и бег на дистанции). Отмечается, что в настоящее время в академии обучаются 290 граждан из братской республики.

Григорий Рапота оценил условия, в которых будут заниматься спортсмены на Смоленщине, и выразил уверенность в том, что работа новой кафедры будет способствовать не только развитию современного пятиборья в регионе, но и российско-белорусских отношений в целом.

В администрации отмечают, что 2019 год – юбилейный для академии. Учреждение начинает 90-й учебный год.

Весной 2019 года «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о договорённостях по строительству горнолыжного комплекса. Планируется, что финансирование проекта будет за счёт федеральных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU