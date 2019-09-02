СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-02T07:04:09+03:00

Человек почувствовал себя плохо после 6-часовой работы с жидкостями для оттирания краски

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В Смоленске сотрудник кофейни потерял сознание, убирая за вандалами, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Человек почувствовал себя плохо после 6-часовой работы с жидкостями для оттирания краски. Инцидент произошел на улице Октябрьской революции.

По информации паблика, сотрудник все же отмыл кофейню. Пользователи соцсети удивлены, что человек работал с сильпахнущими жидкостями без средств защиты.

- Давно уже пора штраф 50000 за надпись и все хорошо будет, а для того, кто поймает такого художника - 10000 вознаграждения с этого штрафа и тогда надписей не будет, - убеждены другие пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU