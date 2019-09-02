СЕГОДНЯ 07:15 2019-09-02T07:23:29+03:00

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В Смоленске оцепили салон связи из-за забытой сумки, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Переполох произошел на улице Багратиона через дорогу от магазина «Эльдорадо».

- Сотрудники спецслужб сработали оперативно, - сообщается в соцсетях. На месте случившегося работали полицейские, пожарные и медики. Спецслужбы ограничили проход по тротуару предупредительными лентами.

Очевидцы сообщают, что проверка помещения была быстрой: правоохранители осмотрели забытую вещь и сняли оцепление.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в сумке находились личные вещи, которые кто-то забыл.

Ранее в Смоленске сотрудник кофейни потерял сознание, убирая за вандалами. Человек почувствовал себя плохо после 6-часовой работы с жидкостями для оттирания краски.

ИСТОЧНИК KP.RU