Молодой смолянин умер от энцефалита – соцсети
Мужчина был работником атомной станции
Молодой смолянин умер от энцефалита – соцсети.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Молодой смолянин умер от энцефалита, сообщает «#DSN | Подслушано Десногорск» ВКонтакте. Местные жители знакомые с ситуацией отмечают, что 36-летний мужчина был сотрудником атомной станции.
Сообщается, что диагноз стал известен после проведенного вскрытия. В соцсети пишут, что причиной смерти стал не укус клеща - заболевание имеет вирусную природу.
Жители города атомщиков поражены страшной новостью и приносят соболезнования родным погибшего.
Ранее в Смоленске сотрудник кофейни потерял сознание, шесть часов оттирая граффити за вандалами.
ИСТОЧНИК KP.RU