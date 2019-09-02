Молодой смолянин умер от энцефалита – соцсети

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-02T08:37:48+03:00

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Молодой смолянин умер от энцефалита, сообщает «#DSN | Подслушано Десногорск» ВКонтакте. Местные жители знакомые с ситуацией отмечают, что 36-летний мужчина был сотрудником атомной станции.

Сообщается, что диагноз стал известен после проведенного вскрытия. В соцсети пишут, что причиной смерти стал не укус клеща - заболевание имеет вирусную природу.

Жители города атомщиков поражены страшной новостью и приносят соболезнования родным погибшего.

Ранее в Смоленске сотрудник кофейни потерял сознание, шесть часов оттирая граффити за вандалами.

ИСТОЧНИК KP.RU