СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-02T10:40:17+03:00

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В Смоленской области проходят школьные линейки, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Десятки тысяч детей готовятся сесть за парты. В этом году празднование Дня знаний перенесено с воскресенья на понедельник, 2 сентября. Накануне все образовательные учреждения прошли проверку пожарной безопасности.

Учиться школьники будут в две смены (вторая осталась у 46 школ региона), третья на территории региона полностью ликвидирована.

В 2019-2020 учебном году на Смоленщине будут функционировать 695 образовательных организаций, в их числе – 365 школ, 254 учреждения дошкольного образования, 20 – профессионального образования, 53 – дополнительного, а также два детских дома и городской Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей.

В настоящее время школы Смоленска охраняют более 100 полицейских, а также сотрудники ОМОНа, ЧОПов и народные дружинники.

ИСТОЧНИК KP.RU