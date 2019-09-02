2019-09-02T11:41:17+03:00
Общество

В Смоленской области пройдет акция по предотвращению несчастных случаев с участием несовершеннолетних

Железнодорожники проведут в учебных заведениях открытые уроки по безопасности
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

Со 2 сентября по 2 октября в Смоленском регионе МЖД пройдет акция «Детская безопасность на железной дороге», сообщает пресс-служба ведомства. Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках акции смоленские железнодорожники посетят учебные заведения и проведут открытые уроки безопасности. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции пройдут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24