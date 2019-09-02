В Смоленской области пройдет акция по предотвращению несчастных случаев с участием несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-02T11:41:17+03:00

Железнодорожники проведут в учебных заведениях открытые уроки по безопасности

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Со 2 сентября по 2 октября в Смоленском регионе МЖД пройдет акция «Детская безопасность на железной дороге», сообщает пресс-служба ведомства. Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках акции смоленские железнодорожники посетят учебные заведения и проведут открытые уроки безопасности. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции пройдут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU