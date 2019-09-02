В Смоленской области пройдет акция по предотвращению несчастных случаев с участием несовершеннолетних
Со 2 сентября по 2 октября в Смоленском регионе МЖД пройдет акция «Детская безопасность на железной дороге», сообщает пресс-служба ведомства. Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.
В рамках акции смоленские железнодорожники посетят учебные заведения и проведут открытые уроки безопасности. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой.
ФОТО: пресс-служба МЖД.
Совместно с сотрудниками транспортной полиции пройдут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.
Московская железная дорога призывает педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU