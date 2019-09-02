В Смоленске два детских сада и дома останутся без воды

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-02T13:03:04+03:00

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В Смоленске два детских сада и дома останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 10.00 3 сентября коммунальщики проведут ремонтные работы на сети в Промышленном районе города.

В зону отключения попали дома №№ 5, 7, 9, 9а, 11 (детский сад «Теремок»), 11а, 13, 15, 15а, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б (детский сад «Колокольчик») по улице Ломоносова. Воду обещают вернуть до конца рабочего дня.

Ранее в столице региона из-за аварии без воды остались почти 3 тысячи человек. Порыв на водопроводе обезвожил жителей Ленинского района.

Также в настоящее время в областном центре продолжается благоустройство территории около ТЦ «Житомир», где ранее проводился ремонт теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU