СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-02T16:53:00+03:00

17-летняя пассажирка мотоцикла погибла в больнице после столкновения с иномаркой неделю назад

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Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Вязьме, сообщает прессс-лужба регионального УМВД. 17-летняя пассажирка мотоцикла погибла в больнице после столкновения с иномаркой. ДТП произошло в районе 22.00 26 августа.

По словам сотрудников пресс-службы, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Следователи установили, что 16-летний водитель, не имея прав, ехал на мотоцикле без регзнаков по улице Парижской Коммуны, со стороны улицы Крондштадская в направлении улицы 25 лет Октября, и столкнулся с «Хендаем», когда тот поворачивал налево. Девушка-подросток получила тяжелые травмы и умерла в больнице.

Свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

ИСТОЧНИК KP.RU