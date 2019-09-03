2019-09-03T06:55:43+03:00
Происшествия

В Смоленской области зарегистрирована вспышка кори

35 взрослых заболели в интернате под Починком
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива администрации Смоленской области.ФОТО: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленской области зарегистрирована вспышка кори, сообщает «ГТРК Смоленск» со ссылкой на руководителя эпидотдела управления Роспотребнадзора по Смоленской области Марину Якушеву. Сообщается, что заболели 35 человек.

- Вспышка зафиксирована в интернатном учреждении в Починковском районе, - рассказала собеседник издания. - Проведено эпидрасследование, применены меры административного характера к виновным, наблюдение за очагом завершено. Новых случаев кори не выявлено.

Ранее в Смоленской области от энцефалита умер молодой мужчина, работавший на атомной станции. В соцсетях писали, что диагноз стал известен после проведенного вскрытия.

А в Смоленске потерял сознание сотрудник кофейни, шесть часов оттирая граффити за вандалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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