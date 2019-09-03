2019-09-03T07:22:11+03:00
Общество

В школе Смоленска открыли новый современный стадион

Площадка для занятий спортом имеет искусственное покрытие, рядом с полем беговые дорожки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В 22-й школе Смоленска открыли новый современный стадион, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Торжественное открытие площадки для занятий спортом состоялось в первый день учебного года. Сообщается, что поле имеет искусственное покрытие, рядом расположены беговые дорожки. В администрации говорят о высоком качестве работ.

- Реализовать проект удалось благодаря действию муниципальной программы, - комментируют в городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в 2019-м году планируется возвести два дошкольных учреждения. Одно строится в д. Алтуховка, второе - в микрорайоне Королевка. Учреждения рассчитаны на 150 мест.

Кроме того, ранее власти предупредили, что 3 сентября два детских сада и дома в Промышленном районе города останутся без воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области растет количество самозанятых
Названа причина массовой гибели рыбы под Смоленском
В Смоленске объявлена программа кинофестиваля «Золотой Феникс»
В Смоленской области зарегистрирована вспышка кори
В Смоленске батюшка на самокате попал на видео
Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Вязьме
Двух заместителей губернатора уволили с постов в Смоленской области
В Смоленске два детских сада и дома останутся без воды
В Смоленской области пройдет акция по предотвращению несчастных случаев с участием несовершеннолетних
В Смоленской области проходят школьные линейки
Молодой смолянин умер от энцефалита – соцсети
Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс
В Смоленске оцепили салон связи из-за забытой сумки
В Смоленске сотрудник кофейни потерял сознание, убирая за вандалами
Госсекретарь Союзного государства посетил спортобъекты Смоленска
На трассе М1 в страшном ДТП под Вязьмой погибла женщина
В озере и реке в Смоленской области массово гибнет рыба