В школе Смоленска открыли новый современный стадион
В 22-й школе Смоленска открыли новый современный стадион, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Торжественное открытие площадки для занятий спортом состоялось в первый день учебного года. Сообщается, что поле имеет искусственное покрытие, рядом расположены беговые дорожки. В администрации говорят о высоком качестве работ.
- Реализовать проект удалось благодаря действию муниципальной программы, - комментируют в городской администрации.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в 2019-м году планируется возвести два дошкольных учреждения. Одно строится в д. Алтуховка, второе - в микрорайоне Королевка. Учреждения рассчитаны на 150 мест.
Кроме того, ранее власти предупредили, что 3 сентября два детских сада и дома в Промышленном районе города останутся без воды.
ИСТОЧНИК KP.RU