В школе Смоленска открыли новый современный стадион

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-03T07:22:11+03:00

Площадка для занятий спортом имеет искусственное покрытие, рядом с полем беговые дорожки

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В 22-й школе Смоленска открыли новый современный стадион, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Торжественное открытие площадки для занятий спортом состоялось в первый день учебного года. Сообщается, что поле имеет искусственное покрытие, рядом расположены беговые дорожки. В администрации говорят о высоком качестве работ.

- Реализовать проект удалось благодаря действию муниципальной программы, - комментируют в городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в 2019-м году планируется возвести два дошкольных учреждения. Одно строится в д. Алтуховка, второе - в микрорайоне Королевка. Учреждения рассчитаны на 150 мест.

Кроме того, ранее власти предупредили, что 3 сентября два детских сада и дома в Промышленном районе города останутся без воды.

ИСТОЧНИК KP.RU