2019-09-03T08:47:04+03:00
Общество

В Смоленске объявлена программа кинофестиваля «Золотой Феникс»

Зрители увидят 19 конкурсных фильмов и 3 творческих вечера
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске объявлена программа кинофестиваля «Золотой Феникс».В Смоленске объявлена программа кинофестиваля «Золотой Феникс».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске объявлена программа кинофестиваля «Золотой Феникс», сообщает комитет по информационной политике администрации города.

Зрители увидят 19 конкурсных фильмов и 3 творческих вечера.

- В состав жюри под председательством заслуженной артистки России Ольги Кабо вошли актеры Сергей Колесников и Анатолий Журавлев, актриса Лариса Удовиченко, кинодраматург Аркадий Инин, - говорят в комитете.

Открытие главного культурного события осени состоится в кинотеатре «Современник» 7 сентября в 19.00. Церемония награждения лауреатов и закрытие фестиваля пройдут 11 сентября. Также известно, что в рамках фестиваля на Аллее звезд «зажжётся» звезда с именем Владимира Вдовиченкова.

Жителям региона и гостям напоминают, что билеты на фильм можно получить бесплатно в день проведения мероприятия в кассе кинотеатра, где пройдет показ. Вход на церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также творческие вечера - платный. Билеты поступают в продажу за несколько дней до события.

Подготовка к кинофестивалю началась в середине августа. Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о начале ремонта площадки перед кинотеатром «Современник»: рабочие обновляли полуразрушенную плитку с торца здания. Поручение привести крыльцо в порядок дал Алексей Островский во время рабочей поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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