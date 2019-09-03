СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-03T09:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Названа причина массовой гибели рыбы под Смоленском. По словам начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Давида Жвитиашвили, обитатели реки и озера Каспля в Смоленском и Демидовском районах могли погибнуть из-за нехватки кислорода в воде, вызванным резким снижением ее уровня - до 1 метра.

- При повышенной температуре - на предыдущей неделе она была 25-28 градусов - было цветение водной растительности, которое снизило в воде кислород до критического уровня. В настоящее время возбуждено административное дело, ведется расследование, - сообщил Жвитиашвили.

Давид Яковлевич отметил, что также специалистами изучена акватория водоемов и подъездные пути к ней. Версия сброса в воду отравляющих веществ не рассматривается.

- Нигде никакая машина не подъезжала, никаких следов от сбросов не обнаружено: ни отравляющих веществ, ни мусора, ничего. Поэтому мне кажется, что это все же - природный фактор, - сообщил представитель агентства по рыболовству.

Напомним, о массовой гибели рыбы стало известно 30 августа. Тревогу забили жители Смоленского и Демидовского районов.

Ранее следователи СКР возбудили уголовное дело по факту загрязнения воды в реках Гагаринского района. Напомним, весной 2019 года в Гжати и Овсянке умерла рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU