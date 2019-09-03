Смоленские железнодорожники проводят акцию «Внимание, переезд!»
В Смоленском регионе Московской железной дороги с 2 по 30 сентября железнодорожники проведут акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проведения акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги, которые с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами на полигоне МЖД (4 из которых произошли в августе 2019 года).
В рамках акции «Внимание, переезд!» смоленские железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах организуют рейды, во время которых будут выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Также посетят транспортные предприятия, где напомнят автомобилистам правила пересечения путей. Кроме того, будут проведены внеплановые проверки переездов совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления и муниципалитетов.
ФОТО: пресс-службы МЖД.
Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.
Справка «КП»
С начала 2019 года на Московской железной дороге по вине водителей, нарушивших ПДД при пересечении переездов, произошло 20 ДТП, что на 11 случаев меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В результате пострадали 8 человек, из которых 2 – погибли (в 2018 году – 38 человек, из них смертельно 12). Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU