2019-09-03T12:02:17+03:00
Общество

Смоленские железнодорожники проводят акцию «Внимание, переезд!»

Проведение профилактического мероприятия вызвано частыми нарушениями ПДД со стороны водителей, пересекающих ж/д пути
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ФОТО: пресс-службы МЖД.ФОТО: пресс-службы МЖД.
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В Смоленском регионе Московской железной дороги с 2 по 30 сентября железнодорожники проведут акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проведения акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги, которые с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами на полигоне МЖД (4 из которых произошли в августе 2019 года).

В рамках акции «Внимание, переезд!» смоленские железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах организуют рейды, во время которых будут выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Также посетят транспортные предприятия, где напомнят автомобилистам правила пересечения путей. Кроме того, будут проведены внеплановые проверки переездов совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления и муниципалитетов.

ФОТО: пресс-службы МЖД.

ФОТО: пресс-службы МЖД.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

Справка «КП»

С начала 2019 года на Московской железной дороге по вине водителей, нарушивших ПДД при пересечении переездов, произошло 20 ДТП, что на 11 случаев меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В результате пострадали 8 человек, из которых 2 – погибли (в 2018 году – 38 человек, из них смертельно 12). Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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