СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-03T16:57:12+03:00

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Мост через реку Рачевка в Смоленске планируют отремонтировать, сообщает пресс-служба губернатора, комментируя итоги рабочей поездки главы региона Алексея Островского и главы города Андрея Борисова. Зеленую зону вокруг также ждет комплексное благоустройство, в которое войдет приведение в порядок ступенек и монтаж опор освещения.

В настоящее время этот мост – единственная переправа, соединяющая улицу Шевченко и Твардовского. Ежедневно по ней проходят сотни смолян, в числе которых дети. В темное время суток дорога не освещается, что крайне небезопасно для жителей города, отмечают в пресс-службе.

Губернатор отметил, что прилегающая территория к мосту принадлежит частному лицу и у городской администрации нет юридических полномочий комплексно решать данную проблему. Поэтому в ближайшее время городские власти встретятся с владельцем участка и разработают стратегию его обновления.

ИСТОЧНИК KP.RU