СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-04T06:51:38+03:00

Одежда продавалась без сертификатов соответствия и указания состава ткани

Изменить размер текста: A A

В Смоленске школьная форма не прошла проверку качества, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Рейд по торговым точкам прошел накануне Дня знаний.

Сообщается, что ряд торговых точек в Смоленске и Вязьме продавали детские вещи без указания на русском языке состава ткани – соотношения натуральных и химических волокон. Также продавцы по требованию ревизоров не всегда могли предоставить сертификат соответствия на товар.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время готовится письмо с указанием недостатков в Роспотребнадзор.

Ранее в регионе прошли школьные линейки – 94 тысячи детей сели за парты. Учатся школьники в две смены (вторая осталась у 46 школ региона), третья на территории региона полностью ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU