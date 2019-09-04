2019-09-04T06:51:38+03:00
Общество

В Смоленске школьная форма не прошла проверку качества

Одежда продавалась без сертификатов соответствия и указания состава ткани
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске школьная форма не прошла проверку качества, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Рейд по торговым точкам прошел накануне Дня знаний.

Сообщается, что ряд торговых точек в Смоленске и Вязьме продавали детские вещи без указания на русском языке состава ткани – соотношения натуральных и химических волокон. Также продавцы по требованию ревизоров не всегда могли предоставить сертификат соответствия на товар.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время готовится письмо с указанием недостатков в Роспотребнадзор.

Ранее в регионе прошли школьные линейки – 94 тысячи детей сели за парты. Учатся школьники в две смены (вторая осталась у 46 школ региона), третья на территории региона полностью ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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