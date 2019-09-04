2019-09-04T07:28:56+03:00
Общество

Смоленская епархия прокомментировала ролик с ездой батюшки на электросамокате

Представители церкви не признали священника
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смоленская епархия опровергла информацию о езде батюшки на электросамокате. Пресс-служба митрополии опубликовала письмо, в котором открестилась от священника.

- Герой видеоролика не является священнослужителем Смоленской епархии, а определить его принадлежность к числу духовенства других епархий РПЦ только лишь по длинной черной одежде, похожей на подрясник, не представляется возможным, - заявили в епархии.

Также в пресс-службе обратили внимание на попытки дискредитации Русской Православной Церкви и ее служителей.

- В ряде случаев некие лица, не относящиеся к Церкви, надевают священные одежды, затем демонстрируют асоциальное поведение, совершают противоправные действия и размещают записи этих действий в социальных сетях, - сказали сотрудники митрополии.

Напомним, ранее в соцсетях широкое распространение получил видеоролик, на котором мужчина в черной одежде едет по улице Шевченко на электросамокате. Автор сюжета указывал, что на некоторых участках дороги водитель развивал скорость до 80 км/ч.

Смоленские автомобилисты отметили, что улыбчивого мужчину в черном облачении видели неоднократно и на других улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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