Смоленская епархия прокомментировала ролик с ездой батюшки на электросамокате
Смоленская епархия опровергла информацию о езде батюшки на электросамокате. Пресс-служба митрополии опубликовала письмо, в котором открестилась от священника.
- Герой видеоролика не является священнослужителем Смоленской епархии, а определить его принадлежность к числу духовенства других епархий РПЦ только лишь по длинной черной одежде, похожей на подрясник, не представляется возможным, - заявили в епархии.
Также в пресс-службе обратили внимание на попытки дискредитации Русской Православной Церкви и ее служителей.
- В ряде случаев некие лица, не относящиеся к Церкви, надевают священные одежды, затем демонстрируют асоциальное поведение, совершают противоправные действия и размещают записи этих действий в социальных сетях, - сказали сотрудники митрополии.
Напомним, ранее в соцсетях широкое распространение получил видеоролик, на котором мужчина в черной одежде едет по улице Шевченко на электросамокате. Автор сюжета указывал, что на некоторых участках дороги водитель развивал скорость до 80 км/ч.
Смоленские автомобилисты отметили, что улыбчивого мужчину в черном облачении видели неоднократно и на других улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU