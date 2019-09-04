2019-09-04T08:12:48+03:00
Общество

Не можем уехать: смоляне сфотографировали огромную очередь на автобусной остановке

Транспорт переполнен с раннего утра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Жители Смоленской области пожаловались на огромную очередь на автобусной остановке. Фото, подтверждающее как десятки людей не могут утром уехать на работу, опубликовал паблик «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» ВКонтакте.

Автор снимка указал, что это не единственное место, где люди вынуждены ждать маршрутку.

- А есть места где просто звездец, - написал пользователь соцсети, указав, что такая очередь образуется уже к 7.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области откроется четыре ФАПа
Смоленская епархия прокомментировала ролик с ездой батюшки на электросамокате
В Смоленске школьная форма не прошла проверку качества
Мост через реку Рачевка в Смоленске планируют отремонтировать
В Смоленске к микрорайону Новосельцы построят дорогу
Смоленский губернатор назначил нового заместителя
На Смоленщине модернизируют службу занятости населения
Смоленские железнодорожники проводят акцию «Внимание, переезд!»
В Смоленской области растет количество самозанятых
Названа причина массовой гибели рыбы под Смоленском
В Смоленске объявлена программа кинофестиваля «Золотой Феникс»
В школе Смоленска открыли новый современный стадион
В Смоленской области зарегистрирована вспышка кори
В Смоленске батюшка на самокате попал на видео
Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Вязьме
Двух заместителей губернатора уволили с постов в Смоленской области
В Смоленске два детских сада и дома останутся без воды
В Смоленской области пройдет акция по предотвращению несчастных случаев с участием несовершеннолетних
В Смоленской области проходят школьные линейки
Молодой смолянин умер от энцефалита – соцсети
Смоленский губернатор оценил качество ремонта трамвайных рельс
В Смоленске оцепили салон связи из-за забытой сумки
В Смоленске сотрудник кофейни потерял сознание, убирая за вандалами
Госсекретарь Союзного государства посетил спортобъекты Смоленска
На трассе М1 в страшном ДТП под Вязьмой погибла женщина
В озере и реке в Смоленской области массово гибнет рыба