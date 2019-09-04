Не можем уехать: смоляне сфотографировали огромную очередь на автобусной остановке

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-04T08:12:48+03:00

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Жители Смоленской области пожаловались на огромную очередь на автобусной остановке. Фото, подтверждающее как десятки людей не могут утром уехать на работу, опубликовал паблик «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» ВКонтакте.

Автор снимка указал, что это не единственное место, где люди вынуждены ждать маршрутку.

- А есть места где просто звездец, - написал пользователь соцсети, указав, что такая очередь образуется уже к 7.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU