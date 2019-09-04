2019-09-04T09:02:35+03:00
Происшествия

На трассе М1 в Смоленской области лоб в лоб столкнулись фура и внедорожник

Большегруз улетел в кювет
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

На трассе М1 в Смоленской области лоб в лоб столкнулись фура и внедорожник, сообщают очевидцы случившегося в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла утром 4 сентября. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

- После Новодугино в сторону Сычевки лобовое: фура и «Туарег». Фура в кювете, - написал очевидец.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24