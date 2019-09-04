СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-04T09:02:35+03:00

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На трассе М1 в Смоленской области лоб в лоб столкнулись фура и внедорожник, сообщают очевидцы случившегося в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла утром 4 сентября. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

- После Новодугино в сторону Сычевки лобовое: фура и «Туарег». Фура в кювете, - написал очевидец.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU