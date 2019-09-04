На трассе М1 в Смоленской области лоб в лоб столкнулись фура и внедорожник
Большегруз улетел в кювет
ФОТО: pixabay.com.
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На трассе М1 в Смоленской области лоб в лоб столкнулись фура и внедорожник, сообщают очевидцы случившегося в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла утром 4 сентября. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
- После Новодугино в сторону Сычевки лобовое: фура и «Туарег». Фура в кювете, - написал очевидец.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU