В Гагарине ребенок упал в глубокую яму с трубами
В Гагарине ребенок упал в глубокий раскоп с трубами, сообщает паблик «Подслушано Гагарин» ВКонтакте. Автор сообщения утверждает, что коммунальные службы не обозначили яму щитами и заградительными лентами. Инцидент произошел накануне у детского садика.
Мнение пользователей соцсетей разделилось: одни утверждают, что ограждения и ленты были, но их сорвали дети, другие сетуют на бездействие служб.
- Вообще конечно, раскопали давно, а ничего не делают. Ну я точнее ни разу работ не видела, - написала одна из местных жительниц.
В пресс-службе областного УМВД сообщили, что заявления от родителей пострадавшего ребенка в полицию не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU