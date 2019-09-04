2019-09-04T11:40:52+03:00
Происшествия

В Гагарине ребенок упал в глубокую яму с трубами

Коммунальщики не обозначили раскоп щитами и заградительными лентами, пишут в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагарине ребенок упал в глубокую яму с трубами.В Гагарине ребенок упал в глубокую яму с трубами.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагарине ребенок упал в глубокий раскоп с трубами, сообщает паблик «Подслушано Гагарин» ВКонтакте. Автор сообщения утверждает, что коммунальные службы не обозначили яму щитами и заградительными лентами. Инцидент произошел накануне у детского садика.

Мнение пользователей соцсетей разделилось: одни утверждают, что ограждения и ленты были, но их сорвали дети, другие сетуют на бездействие служб.

- Вообще конечно, раскопали давно, а ничего не делают. Ну я точнее ни разу работ не видела, - написала одна из местных жительниц.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что заявления от родителей пострадавшего ребенка в полицию не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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