СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-04T13:23:30+03:00

Зерновое поле выросло до 130 тысяч гектаров, что на 19 тысяч гектаров больше уровня 2018 года

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Смоленские аграрии показали новый рекорд: зерновое поле выросло до 130 тысяч гектаров, что на 19 тысяч гектаров больше уровня 2018 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. Таких показателей удалось достичь благодаря предпринимаемым системным мерам, сообщают представители властей.

- По прогнозным данным в 2019 году будет получено более 289 тысяч тонн зерна в весе после доработки, что на 13 тысяч тонн превысит уровень прошлого года, - сообщил глава региона Алексей Островский. - То есть мы по зерну каждый год прирастаем приличными темпами. Это, безусловно, радует. Следует отметить, что по валовому сбору зерна Смоленская область в нынешнем году вновь установит рекорд и превысит прошлогодние показатели, когда был получен максимальный урожай за последние 20 лет.

Тем временем, в Рославльском районе продолжается строительство производства по переработке рапса. Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что новые мощности позволят дополнительно создать в регионе 90 рабочих мест.

По информации сотрудников инвестпортала, в планах инвестора перерабатывать до 100 тысяч тонн растения в год. В настоящее время выращиванием рапса на территории региона занимаются более 55 хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU